Машина сбила всадника в Магнитогорске

27 мая микроавтобус сбил лося на Егорьевском шоссе возле подмосковной деревни Донино. В результате аварии у животного оказались переломаны задние ноги. Позднее появились сообщения о том, что информацию о пострадавшем животном довели до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. В тот же день стало известно, что лось, которого сбили автомобиль, скончался от полученных травм.