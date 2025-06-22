Машина сбила всадника в Магнитогорске

В Магнитогорске на улице Зеленый Лог машина сбила всадника на коне. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил Telegram-канал «112».
На опубликованных кадрах видно, как неизвестный верхом на лошади пытается пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. В один момент во всадника влетает Lada и сбивает коня с ног.
После столкновения лошадь испугалась и убежала. О состоянии наездника в публикации не сообщается.
27 мая микроавтобус сбил лося на Егорьевском шоссе возле подмосковной деревни Донино. В результате аварии у животного оказались переломаны задние ноги. Позднее появились сообщения о том, что информацию о пострадавшем животном довели до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. В тот же день стало известно, что лось, которого сбили автомобиль, скончался от полученных травм.