Пушилин рассказал, чем важна Константиновка.
Основные боевые столкновения на константиновском направлении происходят в районе населенного пункта Яблоновка на Константиновским направлении в ДНР. Об этом 22 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Константиновское направление — очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка. Что уж говорить, Константиновка — важный логистический хаб снабжения войск противника для всей Краматорско-Славянской агломерации. Здесь важно, что противник долгое время его использовал не только как пункт накопления боеприпасов, но здесь расположены и ротационные базы», — заявил глава республики.
Ранее, 15 июня, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ульяновка в ДНР и прорыве линии фронта ВСУ на 40 километров на донецком направлении. Российские подразделения продвинулись вперед, используя мотогруппы и гусеничную технику, что позволило быстро занять новые позиции и продолжить наступление в сторону Краматорско-Славянской агломерации.