Пушилин раскрыл, что происходит на самом важном участке фронта в ДНР

«Константиновское направление — очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка. Что уж говорить, Константиновка — важный логистический хаб снабжения войск противника для всей Краматорско-Славянской агломерации. Здесь важно, что противник долгое время его использовал не только как пункт накопления боеприпасов, но здесь расположены и ротационные базы», — заявил глава республики.