Минздрав Крыма рассказал о состоянии искусанного львами владельца парка «Тайган»

Львы набросились на владельца парка «Тайган».
Владелец и директор зоопарка «Тайган» Олег Зубков был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу города Белогорск после нападения льва во время кормления хищников. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, сообщили в Минздраве Республики Крым.
«В настоящее время владелец парка “Тайган” Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК “Белогорская центральная районная больница”. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает региональный Минздрав в telegram-канале.
Инцидент произошел сегодня, 22 июня 2025 года. По словам свидетелей, во время кормления лев неожиданно напал на Зубкова, который самостоятельно смог выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание из-за полученных травм. На место происшествия были вызваны экстренные медицинские службы, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу.
Прокуратура Крыма уже начала проверку по факту инцидента. Основное внимание следствия направлено на соблюдение требований законодательства о содержании и обращении с дикими животными в зоопарке. «Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка в городе Белогорске», — указало ведомство в telegram-канале.
В связи с серьезностью состояния Зубкова, в Белогорск направлены специалисты службы санитарной авиации. После стабилизации состояния Зубкова планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко для дальнейшего лечения.
Следственный комитет России по Республике Крым также организовал проверку по данному факту, рассматривая возможные нарушения статей 238 и 143 УК РФ, касающихся обеспечения безопасности при эксплуатации объектов, представляющих повышенную опасность для окружающих. «Следователи проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов “Тайган”», — пишет Следком Крыма и Севастополя в Telegram.
Директор парка «Тайган» известен своей работой по сохранению и разведению львов и других хищников. Парк регулярно принимает туристов и считается одним из крупнейших в Крыму.