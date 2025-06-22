Минздрав Крыма рассказал о состоянии искусанного львами владельца парка «Тайган»

Инцидент произошел сегодня, 22 июня 2025 года. По словам свидетелей, во время кормления лев неожиданно напал на Зубкова, который самостоятельно смог выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание из-за полученных травм. На место происшествия были вызваны экстренные медицинские службы, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу.