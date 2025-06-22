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Директор парка «Тайган» в Крыму Зубков пострадал в результате нападения льва

СК начал проверку по факту нападения льва на Олега Зубкова в сафари-парке «Тайган».

Источник: Комсомольская правда

Директор расположенного в Крыму парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения хищника. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Отмечается, что инцидент произошел во время кормления животных в сафари-парке. В настоящий момент Зубкову оказывается необходимая медицинская помощь. Директор парка «Тайган» будет доставлен в больницу имени Н. А. Семашко, расположенную в Симферополе.

Согласно сообщению РИА Новости, Следственный комитет России также начал проведение проверки по факту произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что под Петербургом цирковой медведь растерзал знаменитую дрессировщицу из рода Запашных Алену Маслянову. Женщина в одиночку зашла в вольер к хищнику.