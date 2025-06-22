Директор парка «Тайган» в Крыму Зубков пострадал в результате нападения льва

Директор расположенного в Крыму парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения хищника. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Отмечается, что инцидент произошел во время кормления животных в сафари-парке. В настоящий момент Зубкову оказывается необходимая медицинская помощь. Директор парка «Тайган» будет доставлен в больницу имени Н. А. Семашко, расположенную в Симферополе.
Согласно сообщению РИА Новости, Следственный комитет России также начал проведение проверки по факту произошедшего.
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