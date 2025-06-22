Стало известно о состоянии директора парка «Тайган» Зубкова после нападения льва

Состояние директора парка «Тайган» Олега Зубкова после нападения льва тяжелое, ему оказывается медицинская помощь. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Следственном комитете Крыма и Севастополя.
— Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Сотрудники ведомства начали проверку по факту получения травм директором парка.
Олег Зубков был отправлен в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», сообщили в Telegram-канале Минздрава по региону. Позже его переведут в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко».
О самом нападении стало известно вечером того же дня. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, на место для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет санавиации.