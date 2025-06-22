Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 человек погибли при взрыве в церкви в Дамаске

В результате теракта в церкви Святого Ильи, расположенной в районе Дувейла к востоку от Дамаска, погибло 20 человек.

В результате теракта в церкви Святого Ильи, расположенной в районе Дувейла к востоку от Дамаска, погибло 20 человек. Об этом сообщает Syria TV.

Минздрав Сирии пока официально подтвердил гибель 13 человек, заявив о 53 пострадавших.

Теракт был совершен во время богослужения террористом-смертником, который сначала ворвался в помещение и открыл огонь, а затем привел в действие взрывное устройство. В МВД Сирии заявили, что нападавший был членом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

На кадрах с места трагедии видны разрушения в церкви: разбросанные скамьи и следы крови. Территория вокруг оцеплена, работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о пяти погибших.