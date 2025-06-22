На директора парка «Тайган» Зубкова напали львы, которых он отказался усыплять

Львы, которые набросились на директора «Тайгана» Олега Зубкова, были причастны к гибели прошлой осенью одной из сотрудниц парка Леокадии Переваловой. Тогда предприниматель отказался усыплять животных.
— Львы-людоеды, которые в прошлом году загрызли сотрудницу крымского парка «Тайган» и которых Олег Зубков отказался усыплять, сегодня атаковали его самого. После прошлогоднего нападения, в результате которого погибла Леокадия Перевалова, Зубков заявил, что животных не тронут (…) Львов он тогда решил оставить для разведения, — говорится в Telegram-канале Mash.
О самом нападении стало известно вечером того же дня. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, на место для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет санавиации.
Позже в Следственном комитете Крыма и Севастополя сообщили о состоянии Зубкова после нападения.
16 октября прошлого года львица растерзала управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову. Трагедия произошла утром в парке. Женщина зашла в клетку к животным, чтобы навести там порядок, но забыла закрыть засов между двумя соседними помещениями. Директор зоосада Олег Зубков рассказал, что сотрудники парка обнаружили в вольере тело растерзанной львами Переваловой и не могли ее спасти.