ВСУ сообщили о потерях в результате удара ВС РФ по тренировочному полигону.
Российские военные нанесли ракетный удар по учебной базе ВСУ, где проходили занятия личного состава. Кроме того, Минобороны РФ сообщило об освобождении новых населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, уничтожении украинской техники и складов. Украинская сторона, в свою очередь, объявила о начале «месяца дипломатического давления на Россию». В Сумской области продолжается расширение буферной зоны безопасности. Эти и другие события спецоперации на 22 июня — в материале URA.RU.
Удар по полигону ВСУ.
Сухопутные войска Украины сообщили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад. В момент атаки на базе проходили занятия с личным составом. По официальной информации ВСУ, погибли трое украинских военнослужащих, еще 11 получили ранения, передает ТАСС.
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ВС РФ освободили села в Харьковской области и ДНР.
Минобороны России заявило о взятии под контроль села Петровское в Харьковской области силами группировки «Запад», а также освобождении села Перебудова в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки «Восток».
Кроме того, российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка (ДНР). Группировка «Север» атаковала скопления войск ВСУ в Сумской области — в районах Павловка, Хотень, Новая Сечь, Яблоновка и других населенных пунктов.
Московка и Купянск: стратегический прорыв.
Одним из значимых успехов ВС РФ стало взятие села Московка на западной окраине Купянска. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку позволяет перерезать пути снабжения украинской группировки, окопавшейся в Купянске. Как сообщает ТАСС, продвижение сопровождалось мощной артиллерийской поддержкой и работой авиации. Уничтожены склады боеприпасов, техника и позиции ВСУ. Освобождение Московки также выровняло линию фронта, создав условия для дальнейшего наступления на запад.
Перебудова — ключ к следующему этапу наступления.
Военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал освобождение села Перебудова, отметив его значение как плацдарма для наступления на север и запад. «Если мы говорим о Перебудовах, которые находятся северо-западнее Комара, то, по моему мнению, это подготовка плацдарма для дальнейшего продвижения», — заявил он в интервью ТАСС. Он также сообщил, что подразделения ВС РФ форсировали реку в этом районе, что позволило им занять выгодные позиции юго-западнее села.
Почти 600 атак дронов сорвано в ДНР.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад тремя регионами России пролетели украинские беспилотники: карта БПЛА за 22 июня.
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 590 атак украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Горловкой. ФСБ России по ДНР отмечает, что ВСУ применяли тактику «ройных атак» FPV-дронов и фальшдронов с целью вскрытия ПВО и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. На местах падения работали взрывотехники, уничтожая опасные элементы. Среди целей украинских БПЛА были экстренные службы, объекты ЖКХ и места массового пребывания людей.
ЗРК «Стрела-10М» уничтожил разведывательные БПЛА.
На южнодонецком направлении расчет ЗРК «Стрела-10М» из состава группировки «Восток» уничтожил сразу несколько украинских беспилотников — Fury, Leleka-100 и Valkyrja. Они были обнаружены в ходе разведки на малых высотах и поражены точными ракетными ударами. В Минобороны РФ отмечают, что эффективность работы комплексов ПВО существенно снижает возможности ВСУ по ведению разведки и корректировке огня.
Украина объявила дипломатическую кампанию.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «месяца дипломатического давления на Россию». По словам министра иностранных дел Украины Аднрея Сибиги, Киев планирует усилить международные усилия по изоляции Москвы и продвигать инициативы «справедливого мира». В это же время Украина готовится к новым поставкам западного вооружения и требует новых санкционных мер против российских предприятий и банков.
Сумская область: продвижение и буферная зона.
В Сумской области продолжается формирование буферной зоны безопасности. Российские войска контролируют ключевые населенные пункты, включая Юнаковку и Новониколаевку. Продвижение в регионе составляет от 8 до 12 километров. Ведутся бои за Варачино и другие прифронтовые территории, передает «Пятый канал».
Оперативное командование ВС РФ заявляет, что установление зоны безопасности на этом направлении необходимо для предотвращения атак на приграничные российские регионы, включая Курскую область. По заявлениям полевых командиров, украинская артиллерия продолжает обстрелы гражданских объектов, что вызывает ответную реакцию.