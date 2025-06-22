ВС РФ ударили ракетами по тренировочному полигону ВСУ: главное об СВО на Украине 22 июня

Военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал освобождение села Перебудова, отметив его значение как плацдарма для наступления на север и запад. «Если мы говорим о Перебудовах, которые находятся северо-западнее Комара, то, по моему мнению, это подготовка плацдарма для дальнейшего продвижения», — заявил он в интервью ТАСС. Он также сообщил, что подразделения ВС РФ форсировали реку в этом районе, что позволило им занять выгодные позиции юго-западнее села.