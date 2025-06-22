Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму во время кормления

Лев напал на директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова во время кормления, сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.
По факту происшествия следователи начали проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ.
Установлено, что хищник напал на Зубкова вечером 22 июня. Директор парка получил множественные травмы, но смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в реанимации.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее в соцсетях появилось видео с места происшествия, на котором видно, что хищник вцепился Зубкову в шею.