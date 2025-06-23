Появилось видео с места нападения льва на директора парка «Тайган» Зубкова

Кадры с места происшествия публикует РИА Новости.
На снятых очевидцем кадрах видно, как сотрудник парка рывками тащит по траве скорчившегося окровавленного мужчину, по всей видимости, самого Зубкова к автомобилю с надписью «Полиция Тайгана».
По данным крымского СК, инцидент произошел сегодня вечером — во время кормления лев напал на Зубкова, причинив ему множественные травмы. Мужчина сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.
В настоящее время Зубков находится в реанимации.
Следователи уже организовали проверку по факту случившегося.
По некоторой информации, на Зубкова напал один из тех львов, которые загрызли в прошлом году сотрудницу «Тайгана» Леокадию Перевалову — женщина зашла в их клетку для уборки, не закрыв засов двери между отсеками.
Тогда Зубков отказался усыплять попробовавших человеческой крови хищников, решив оставить их для разведения.
Парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. В нем содержатся около 60 львов, более 50 тигров и сотни других животных. Большая часть территории «Тайгана» отведена под сафари-парк львов, на остальной площади находится стационарный и детский контактный зоопарки.
За последние годы в парке произошло уже несколько серьезных инцидентов с нападениями на людей. Так, в 2021 году тигр откусил палец годовалому ребенку, которого мать поднесла слишком близко к зверям.
А в 2018 году один из львов укусил за руку туристку, которая, по словам того же Зубкова, была в нетрезвом виде.