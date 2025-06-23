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Появилось видео с места нападения льва на директора парка «Тайган» Зубкова

Результат нападения льва на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова попал на видео.

Кадры с места происшествия публикует РИА Новости.

На снятых очевидцем кадрах видно, как сотрудник парка рывками тащит по траве скорчившегося окровавленного мужчину, по всей видимости, самого Зубкова к автомобилю с надписью «Полиция Тайгана».

По данным крымского СК, инцидент произошел сегодня вечером — во время кормления лев напал на Зубкова, причинив ему множественные травмы. Мужчина сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.

В настоящее время Зубков находится в реанимации.

Следователи уже организовали проверку по факту случившегося.

По некоторой информации, на Зубкова напал один из тех львов, которые загрызли в прошлом году сотрудницу «Тайгана» Леокадию Перевалову — женщина зашла в их клетку для уборки, не закрыв засов двери между отсеками.

Тогда Зубков отказался усыплять попробовавших человеческой крови хищников, решив оставить их для разведения.

Парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. В нем содержатся около 60 львов, более 50 тигров и сотни других животных. Большая часть территории «Тайгана» отведена под сафари-парк львов, на остальной площади находится стационарный и детский контактный зоопарки.

За последние годы в парке произошло уже несколько серьезных инцидентов с нападениями на людей. Так, в 2021 году тигр откусил палец годовалому ребенку, которого мать поднесла слишком близко к зверям.

А в 2018 году один из львов укусил за руку туристку, которая, по словам того же Зубкова, была в нетрезвом виде.