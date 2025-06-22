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Атаковавший церковь в Дамаске боевик был членом группировки ИГИЛ

Террорист открыл стрельбу и привел в действие взрывное устройство, сообщили в МВД Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Террорист, устроивший атаку на людей в церкви в районе Дувейла в Дамаске, был членом террористической ячейки «Исламского государства»* (ИГИЛ), передает сирийское агентство SANA, ссылаясь на заявление МВД Сирии.

«Боевик, принадлежащий к террористической организации ИГИЛ, ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла в столице Дамаске, открыл огонь», — говорится в сообщении.

После этого боевик привел в действие взрывное устройство, рассказали в полиции.

Ранее стало известно о теракте в квартале Дувейла, где живут в основном граждане, исповедующие христианство. Источник сообщил, что террорист привел в действие взрывное устройство в церкви Святого Ильи. По предварительным данным, погибли более 20 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.