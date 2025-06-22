Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму

Прежде в парке «Тайган» не раз происходили нападения хищников на людей. Прошлой осенью животные растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову. Она зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее. Зубков тогда предположил, что свою роль мог сыграть человеческий фактор, и добавил: «Львы не прощают ошибок».