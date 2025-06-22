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СК: Перед убийством 16-летней племянницы под Краснодаром дядя изнасиловал девушку

Перед убийством своей 16-летней племянницы в Краснодарском крае дядя изнасиловал девушку в своей машине. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Перед убийством своей 16-летней племянницы в Краснодарском крае дядя изнасиловал девушку в своей машине. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Конфликт между родственниками возник по пути из-за критики девушки, которая назвала его семью «нищей».

— В ответ на это обвиняемый свернул в лесополосу в районе хутора Ленинское-Возрождение и, остановив автомобиль, совершил преступления сексуального характера, а затем задушил ее, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

После этого он перетащил тело в лесополосу и прикрыл ветками. Чтобы избежать подозрений, мужчина активно участвовал в поисках пропавшей девушки.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем аппарата следственного управления СКР по краю. В рамках уголовного дела продолжаются необходимые следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

О самом нахождении тела стало известно днем ранее. В городе Тихорецк Краснодарского края сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 16-летней Татьяны Наумовой, которая перестала выходить на связь 19 июня.