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Удар молнии оставил без света уфимских садоводов

В Уфе жители СНТ лишились электричества из-за удара молнии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июня, в Уфе произошло аварийное отключение электроэнергии после удара молнии в электропровод. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

По слова чиновника инцидент произошел в районе садового некоммерческого товарищества «КС 20 УМПО». Он отметил, что сразу провел рабочее совещание на месте совместно с руководством городского Управления гражданской защиты.

Ахмедьянов уточнил, что для устранения аварии потребуется временное отключение электроэнергии в трех СНТ. Чиновник отметил, что к месту происшествия уже доставлен мобильный генератор УГЗ, который при необходимости будет задействован.

Глава администрации заверил, что ситуация находится на постоянном контроле у районных властей и Управления гражданской защиты.

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