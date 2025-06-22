На владельца «Тайгана» напали львы, которые в прошлом году загрызли сотрудницу парка

После прошлогоднего инцидента, в результате которого погибла Леокадия Перевалова, Зубков отказался усыплять львов, заявив, что никакие службы не могут предписать эвтаназию. Он решил сохранить животных для разведения, несмотря на их агрессию. Трагедия подняла новые вопросы о безопасности в парке, который уже не раз оказывался в центре скандалов из-за нарушений техники безопасности.
Как ранее сообщал Life.ru, в прошлом году львы напали на Леокадию Перевалову и нанесли ей смертельные раны. Хищники не только нанесли жертве серьёзные увечья, но и обглодали её нижние конечности. Предполагается, что Перевалова, имевшая 18-летний стаж работы в парке и считавшаяся одним из наиболее опытных сотрудников по уходу за животными, во время уборки вольера с тремя хищниками допустила ошибку, оставив незапертой дверь, разделяющую помещения. Следственный комитет завёл уголовное расследование по факту гибели сотрудницы.
А сегодня Олег Зубкова получил тяжёлые ранения: прокусы горла, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Пострадавшего срочно эвакуировали вертолётом санавиации в больницу. Директор парка сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.