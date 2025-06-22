На владельца «Тайгана» напали львы, которые в прошлом году загрызли сотрудницу парка

Как ранее сообщал Life.ru, в прошлом году львы напали на Леокадию Перевалову и нанесли ей смертельные раны. Хищники не только нанесли жертве серьёзные увечья, но и обглодали её нижние конечности. Предполагается, что Перевалова, имевшая 18-летний стаж работы в парке и считавшаяся одним из наиболее опытных сотрудников по уходу за животными, во время уборки вольера с тремя хищниками допустила ошибку, оставив незапертой дверь, разделяющую помещения. Следственный комитет завёл уголовное расследование по факту гибели сотрудницы.