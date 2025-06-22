Коллега Зубкова рассказал о его подходе к работе со львами и тиграми

«[Зубков к животным] заходит, общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну, как-то с ними, как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры», — сообщил он.
По его словам, многие хищники рождаются на территории «Тайгана» и знают владельца парка с рождения, потому что он проводит с ними много времени. Когда звери подрастают, Зубков выпускает их в саванну.
Ранее в этот день стало известно, что во время кормления хищников лев напал на Зубкова и нанес ему множественные травмы. Директору парка удалось выбраться из клетки, после чего он потерял сознание. Зубкова доставили в больницу, его состояние расценивается как тяжелое.