Коллега Зубкова рассказал о его подходе к работе со львами и тиграми

Ранее в этот день стало известно, что во время кормления хищников лев напал на Зубкова и нанес ему множественные травмы. Директору парка удалось выбраться из клетки, после чего он потерял сознание. Зубкова доставили в больницу, его состояние расценивается как тяжелое.