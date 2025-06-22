Вскрылись жуткие подробности нападения львов на владельца «Тайгана»

Львы, которые сегодня напали на владельца «Тайгана» Олега Зубкова, оказались теми же самыми, которые ранее загрызли сотрудницу парка. Об этом пишет Mash.
Леокадия Перевалова погибла в октябре прошлого года. Женщина была одной из самых опытных работников.
Зубков в тот раз отказался усыплять львов. В парке заявили, что Перевалова сама нарушила технику безопасности, поэтому хищники напали на нее. Зубков собирался оставить львов для разведения.
«Эвтаназию не могут предписать никакие службы», — говорил он.
Напомним, Зубков после нападения животных находится в крайне тяжелом состоянии. Его доставили в местную больницу — транспортировка в Севастополь была бы слишком рискованной.