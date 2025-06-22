Ранее газета Politico назвала визит Ермака в США провалом для Киева перед саммитом НАТО, который намечен на 24−25 июня в Гааге. Глава офиса Зеленского столкнулся с трудностями в организации встреч с чиновниками Белого дома. Многие из осведомленных источников вообще не понимали, зачем он туда приехал, а один из собеседников издания назвал Ермака бременем для Киева, пишет Царьград.