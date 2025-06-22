Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заступившегося за 6-летнего брата подростка избили толпой под Липецком

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В селе Синявка Липецкой области толпа избила подростка, который заступился за своего шестилетнего брата. Соответствующие кадры появились в Сети.

Отмечается, что несколько дней назад дети разных возрастов, принадлежащие одной этнической группе, начали травить шестилетнего мальчика, который живет недалеко от них. Ребенка обзывали и били.

За него вступился старший брат, он пришел поговорить с родителями мальчиков, однако столкнулся с еще большей агрессией. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщины цепляют парня за одежду, толкают, а позже один из подростков бьет его кирпичом по голове.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

По словам местных жителей, отец семьи находится на СВО, поэтому старший брат — единственный защитник семьи.

Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной из-за девушки произошла в воронежском кафе.