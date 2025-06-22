Заступившегося за 6-летнего брата подростка избили толпой под Липецком

В селе Синявка Липецкой области толпа избила подростка, который заступился за своего шестилетнего брата. Соответствующие кадры появились в Сети.
Отмечается, что несколько дней назад дети разных возрастов, принадлежащие одной этнической группе, начали травить шестилетнего мальчика, который живет недалеко от них. Ребенка обзывали и били.
За него вступился старший брат, он пришел поговорить с родителями мальчиков, однако столкнулся с еще большей агрессией. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщины цепляют парня за одежду, толкают, а позже один из подростков бьет его кирпичом по голове.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
По словам местных жителей, отец семьи находится на СВО, поэтому старший брат — единственный защитник семьи.
Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной из-за девушки произошла в воронежском кафе.