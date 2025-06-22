Заступившегося за 6-летнего брата подростка избили толпой под Липецком

За него вступился старший брат, он пришел поговорить с родителями мальчиков, однако столкнулся с еще большей агрессией. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщины цепляют парня за одежду, толкают, а позже один из подростков бьет его кирпичом по голове.