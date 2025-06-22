Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму: что известно о состоянии Зубкова

Олег Зубков известен как основатель и директор сафари-парка «Тайган» — одного из крупнейших в России парков с популяцией львов на открытых пространствах. «Тайган» представляет собой частный парк львов, обладающий самой крупной коллекцией хищных животных в Европе. Он расположен на территории Белогорского района в Крыму. В парке в условиях, приближенных к естественным, содержится порядка 60 львов, включая редких представителей белой разновидности, а также свыше 50 тигров и несколько сотен других животных. Общая площадь «Тайгана» достигает 32 гектаров: около 20 гектаров занимает сафари-парк для львов, а оставшаяся территория отведена под стационарный зоопарк и зону для детского контактного общения с животными.