Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму: что известно о состоянии Зубкова

Инцидент произошел во время кормления хищников.
В Крыму 22 июня на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова напали львы во время их кормления, сообщает SHOT. В результате происшествия Зубков получил травмы головы и шеи, а также пострадало легкое. Что известно о состоянии директора парка — в материале URA.RU.
Что известно об инциденте.
Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков получил тяжелые травмы из-за нападения львов во время их кормления вечером 22 июня. По данным Telegram-канала Shot, у предпринимателя диагностированы серьезные повреждения головы, шеи и легкого.
«Инцидент произошел сегодня в начале седьмого вечера во время кормления. После нападения хищных кошек у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое», — сообщает Shot.
Согласно опубликованной информации, после нападения львов Зубков потерял значительный объем крови. Его состояние оценивается как тяжелое. Для транспортировки пострадавшего к месту госпитализации был задействован санитарный вертолет. Ожидается, что Олега Зубкова доставят в Межрегиональный медицинский центр имени Семашко, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.
Состояние директора парка «Тайган» оценивают как тяжелое.
Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков в тяжелом состоянии госпитализирован после нападения льва, сообщили 22 июня в Министерстве здравоохранения Крыма. Инцидент произошел на территории Белогорского района, руководство республики контролирует ситуацию, а пострадавшему оказана экстренная медицинская помощь.
«В настоящее время владелец парка “Тайган” Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК “Белогорская центральная районная больница”. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В город Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в ГБУЗ РК “Республиканская клиническая больница имени Семашко”», — заявили в Минздраве региона.
По информации ведомства, для оказания помощи пострадавшему были экстренно направлены специалисты санитарной авиации. После стабилизации состояния Зубкова его переведут в специализированное медицинское учреждение Симферополя для дальнейшего лечения и наблюдения. Сейчас Олега Зубкова подключили к аппарату ИВЛ, пишет Shot.
Посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения на Олега Зубкова.
Одна из посетительниц сафари-парка «Тайган» поделилась подробностями событий, произошедших сразу после нападения на Олега Зубкова. По ее словам, у пострадавшего были обильно окровавлены голова, руки, туловище и лицо, что производило крайне тяжелое впечатление.
Елена отметила, что администрация парка самостоятельно доставила владельца «Тайгана» в медицинское учреждение, не дожидаясь прибытия бригады скорой помощи. Как рассказал дрессировщик Эдгард Запашный, в настоящее время Олег Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в крайне тяжелом состоянии, передает Mash.
Сафари-парк «Тайган».
Олег Зубков известен как основатель и директор сафари-парка «Тайган» — одного из крупнейших в России парков с популяцией львов на открытых пространствах. «Тайган» представляет собой частный парк львов, обладающий самой крупной коллекцией хищных животных в Европе. Он расположен на территории Белогорского района в Крыму. В парке в условиях, приближенных к естественным, содержится порядка 60 львов, включая редких представителей белой разновидности, а также свыше 50 тигров и несколько сотен других животных. Общая площадь «Тайгана» достигает 32 гектаров: около 20 гектаров занимает сафари-парк для львов, а оставшаяся территория отведена под стационарный зоопарк и зону для детского контактного общения с животными.