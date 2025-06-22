Посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения на Зубкова

«В какой-то момент мы услышали, как женщина бежала, звала на помощь… лев напал на человека. Потом выяснилось, что это Зубков. Он в этот момент как раз кормил внизу львов. И лев напал на него. И мы видели только, как его увезли в машине: голова, лицо, тело, руки были — все в крови, все как мясо. Не было ни одного живого места на нем… Он был жив, в сознании, — рассказала посетительница в видео, опубликованном в telegram-канале “Mash на волне”.