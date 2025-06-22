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В Сети появились кадры нападения льва на директора «Тайгана» Зубкова

В Сети появились кадры нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Соответствующее видео в воскресенье, 22 июня, опубликовал Telegram-канал «ВЕСТИ КРЫМ».

В Сети появились кадры нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Соответствующее видео в воскресенье, 22 июня, опубликовал Telegram-канал «ВЕСТИ КРЫМ».

На предоставленных кадрах видно, как крупный лев отбегает от израненного Зубкова. Вскоре к нему подходит одна из сотрудниц парка, отпугивает хищника и пытается оказать помощь пострадавшему.

О самом нападении стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови, на место для госпитализации пострадавшего прилетел вертолет санавиации.

Позже в Следственном комитете Крыма и Севастополя сообщили о состоянии Зубкова после нападения.

Вскоре посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения львов. По словам Елены, владельца сафари-парка доставили в больницу своими силами, не дожидаясь бригады скорой помощи. Когда ей удалось увидеть Зубкова, «он был жив, в сознании», но на нем «не было ни одного живого места».