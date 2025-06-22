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Раскрыто, как Зубков обращался с напавшими на него львами

Директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура в комментарии «Известиям» рассказал о взаимоотношениях Олега Зубкова с животными в парке «Тайган».

Директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура в комментарии «Известиям» рассказал о взаимоотношениях Олега Зубкова с животными в парке «Тайган».

По словам Вашуры, Зубков общался со львами и тиграми, как с маленькими детьми, многие из них знали его с рождения. Когда хищники подрастали, Зубков выпускал их в саванну.

«У него там десятки, десятки (львов и тигров). Они его обступают со всех сторон, а он среди них. У них же и ревность может быть, как у людей», — сказал Вашура.

Он признался, что сам бы не ухаживал за таким количеством хищников, подчеркнув, что это очень рискованно и опасно.

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