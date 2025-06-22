Трамп разозлился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран

«Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA (Сделать Америку снова великой — прим. ред.), хотя ему нравится говорить, что он в него входит. MAGA не хочет его, не знает его, не уважает его. Он отрицательная сила», — написал Трамп на своей странице в X. Он также назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и призвал своих сторонников «отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы».