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Появилось видео нападения льва на директора «Тайгана» Зубкова

Появились кадры нападения льва на руководителя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Видео сняли очевидцы.

Источник: Life.ru

Нападение льва на директора парка «Тайган». Видео © Telegram / ВЕСТИ КРЫМ.

В опубликованном ролике видно, как атаковавший мужчину лев убегает от упавшей жертвы. Похоже, что его смогла отогнать подоспевшая на помощь сотрудница парка.

Напомним, стало известно, что Олег Зубков подвергся атаке львов в сафари-парке. Сообщалось о прокушенном горле, а также травмах головы, шеи и лёгкого. Мужчину госпитализировали на вертолёте санавиации. СК РФ начал проверку происшествия и сообщил, что нападение произошло во время вечерней кормёжки хищников.