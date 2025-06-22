Появилось видео нападения льва на директора «Тайгана» Зубкова

Напомним, стало известно, что Олег Зубков подвергся атаке львов в сафари-парке. Сообщалось о прокушенном горле, а также травмах головы, шеи и лёгкого. Мужчину госпитализировали на вертолёте санавиации. СК РФ начал проверку происшествия и сообщил, что нападение произошло во время вечерней кормёжки хищников.