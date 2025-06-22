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Запашный рассказал о состоянии директора парка «Тайган» после нападения льва

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о состоянии главы крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев.

Источник: Life.ru

«Олег Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, так как в результате нападения лев сильно порвал ему трахею», — написал Запашный в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас врачи готовятся транспортировать Зубкова из больницы Белогорска в Симферополь.

Тем временем выяснилось, что Зубков подвергся нападению тех самых львов, которых отказался усыпить после трагического инцидента в прошлом году, когда эти же хищники загрызли насмерть другую сотрудницу сафари-парка — Леокадию Перевалову.