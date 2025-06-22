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Захарова осудила удары США по ядерным объектам Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси возобновить переговоры между Ираном и Израилем, отметив, что на фоне ракетных ударов трудно не заметить их происхождение. Об этом Захарова.

Ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем, считает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси возобновить переговоры между Ираном и Израилем, отметив, что на фоне ракетных ударов трудно не заметить их происхождение. Об этом Захарова.

«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — заявила официальный представитель МИД РФ написала в своем telegram-канале. Так Захарова отреагировала на слова Гросси о необходимости как можно скорее вернуться к дипломатическому диалогу между Тегераном и Тель-Авивом.

По словам Захаровой, несмотря на очевидность происходящего, международные организации и их представители продолжают делать сдержанные и не персонифицированные заявления. Она выразила недоумение по поводу того, что участники внешнеполитических процессов предпочитают не называть ответственных за эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе поездки он намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в центре которых окажутся темы, касающиеся последних атак, совершенных Израилем и Соединенными Штатами по иранской территории. Об этом информирует агентство IRNA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

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