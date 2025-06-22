Захарова осудила удары США по ядерным объектам Ирана

«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — заявила официальный представитель МИД РФ написала в своем telegram-канале. Так Захарова отреагировала на слова Гросси о необходимости как можно скорее вернуться к дипломатическому диалогу между Тегераном и Тель-Авивом.