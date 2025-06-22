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Жертвами теракта в церкви Дамаска стали минимум 20 человек

Жертвами теракта в христианской церкви в квартале Дувейла в восточной части Дамаска стали 20 человек. Ещё 52 ранены, сообщает Syria TV.

Источник: Life.ru

Район происшествия оцеплен полицией, на место прибыли машины скорой помощи, которые эвакуируют пострадавших. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться.

Напомним, террорист-смертник ворвался в храм на востоке Дамаска, открыл стрельбу по прихожанам из автоматического оружия, после чего привёл в действие взрывное устройство. Министерство внутренних дел Сирии обвинило в организации атаки экстремистскую группировку ИГИЛ*. В Сети появились жуткие кадры с места трагедии.

* Запрещённая в России террористическая организация.