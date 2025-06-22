Мужчина избил бывшую девушку из-за ревности под Воронежем

Мужчина избил свою бывшую девушку в воронежском Борисоглебске, сообщил Telegram-канал регионального МВД.
Инцидент произошел 16 июня. В этот день 48-летний мужчина пришел домой к бывшей возлюбленной и начал выяснять отношения. У них завязался конфликт, во время которого мужчина избил хозяйку квартиры.
«Осознав тяжесть последствий, он вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована», — говорится в публикации.
Женщину доставили в больницу с диагнозом субарахноидальное кровоизлияние, ее бывшего парня задержали.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной из-за девушки произошла в воронежском кафе.