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Мужчина избил бывшую девушку из-за ревности под Воронежем

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина избил свою бывшую девушку в воронежском Борисоглебске, сообщил Telegram-канал регионального МВД.

Инцидент произошел 16 июня. В этот день 48-летний мужчина пришел домой к бывшей возлюбленной и начал выяснять отношения. У них завязался конфликт, во время которого мужчина избил хозяйку квартиры.

«Осознав тяжесть последствий, он вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована», — говорится в публикации.

Женщину доставили в больницу с диагнозом субарахноидальное кровоизлияние, ее бывшего парня задержали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной из-за девушки произошла в воронежском кафе.