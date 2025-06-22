Семь украинских БПЛА за час сбили над тремя регионами России

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Четыре дрона уничтожили над территорией Волгоградской области. Ещё два БПЛА сбили над Астраханской областью и один — над Ростовской.
Кроме того, над Ростовской областью уничтожили два беспилотника ВСУ с 18:00 до 19:00 22 июня. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.
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