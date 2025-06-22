Вице-президент Вэнс: ФБР отслеживает угрозы после атак на ядерные объекты Ирана

«Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей», — заявил вице-президент в интервью. По словам Вэнса, специальные службы внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на любые потенциальные угрозы.