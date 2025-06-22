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За час российская ПВО сбила семь украинских дронов

Семь украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны России вечером 21 июня над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении семи беспилотников ВСУ над Россией.

Семь украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны России вечером 21 июня над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в заявлении Минобороны России.

В селе Ржевка, расположенном в Шебекинском округе Белгородской области, БПЛА атаковал служебный автомобиль скорой медицинской помощи. В результате происшествия пострадали врач, фельдшер и водитель. В частности, в Курской области в течение недели не удавалось эвакуировать тело погибшего пенсионера из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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