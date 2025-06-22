Опубликовано видео нападения львов на владельца Тайгана Зубкова

В Сети появилось видео из парка Тайган в момент нападения на владельца Олега Зубкова. Кадры публикует телеграм-канал Baza.
На записи видно, как льва отгоняют от Зубкова, животное бросается прочь. К Зубкову побежала сотрудница и принялась оказывать ему помощь.
Напомним, Зубков после нападения животных находится в крайне тяжелом состоянии. Его доставили в местную больницу — транспортировка в Севастополь была бы слишком рискованной. Ему решили сделать срочную операцию, состояние удалось стабилизировать.
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