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Глава МАГАТЭ Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность немедленно вылететь в Иран для ведения диалога со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия защите и сохранению безопасности иранских ядерных объектов. Об этом он заявил 22 июня в ходе заседания Совета Безопасности ООН, выступая по видеосвязи.

Гросси заявил о готовности выехать в Иран для содействия защите ядерных объектов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность немедленно вылететь в Иран для ведения диалога со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия защите и сохранению безопасности иранских ядерных объектов. Об этом он заявил 22 июня в ходе заседания Совета Безопасности ООН, выступая по видеосвязи.

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«Я готов немедленно отправиться (в Иран — прим. URA.RU) и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом Агентства», — заявил Гросси. Такое заявление он сделал обращаясь к членам Совбеза, передает РИА Новости.

В ночь на 22 июня вооруженные силы США атаковали три стратегически важных иранских ядерных объекта, расположенных в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана сочли эти удары началом «опасной войны» и заявили о своей готовности ответить асимметричными мерами. Американская сторона ожидает возможной ответной реакции Тегерана после нанесенных по ядерной инфраструктуре ударов. Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность резкой эскалацией напряженности в регионе. Подробнее о реакции мировых лидеров — в материале URA.RU.

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