Глава МАГАТЭ Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран

В ночь на 22 июня вооруженные силы США атаковали три стратегически важных иранских ядерных объекта, расположенных в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана сочли эти удары началом «опасной войны» и заявили о своей готовности ответить асимметричными мерами. Американская сторона ожидает возможной ответной реакции Тегерана после нанесенных по ядерной инфраструктуре ударов. Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность резкой эскалацией напряженности в регионе. Подробнее о реакции мировых лидеров — в материале URA.RU.