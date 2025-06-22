Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пулеметы, установленные на металлические трубы: боец ВС РФ показал конструкцию, которой уничтожили 16 дронов

Мобильная огневая группа ВС РФ под руководством российского бойца с позывным Амур при помощи самодельной зенитной установки сбила 16 украинских ударных БПЛА во время массового налета. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Российские силы с помощью самодельного устройства уничтожили 16 беспилотников.

Мобильная огневая группа ВС РФ под руководством российского бойца с позывным Амур при помощи самодельной зенитной установки сбила 16 украинских ударных БПЛА во время массового налета. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«В целом устройство было сварено своими силами… Массовый налет был где-то в течение часа», — отметил Амур в беседе с агентством. Его самодельное зенитное орудие выглядит так: спаренные пулеметы, установленные на конструкцию из полых металлических труб, которые, в свою очередь, прикреплены к треноге из металлической трубы. Зенитка была размещена в кузове пикапа.

Самодельное зенитное устройство российских бойцовФото: Фото бойца ВС РФ с позывным Амур.

Амур уточнил, что всего группой было сбито 16 ударных дронов. Для этого потребовалась не только самодельная установка, но и грамотная организация командира, а также слаженность действий всего личного состава мобильных огневых групп, своевременное выявление коридоров пролета БПЛА и эффективное управление этими группами.

Также Амур рассказал о деталях противостояния дронам. Станции разведки через оперативного дежурного передали командиру информацию о коридорах пролета БПЛА. Тот принял решение о размещении мобильных групп на пути следования беспилотников. В одной из таких групп был и Амур со своей самодельной зениткой. Группа заняла огневую позицию, ориентируясь на звук, издаваемый дронами. Цели бойцы определяли с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, после чего подсвечивали их прожекторами. Тогда Амур провел прицельный и сосредоточенный огонь из спаренных пулеметов — и сбитые им дроны либо взрывались в воздухе, либо падали подбитыми на землю.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше