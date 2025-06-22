Пулеметы, установленные на металлические трубы: боец ВС РФ показал конструкцию, которой уничтожили 16 дронов

Также Амур рассказал о деталях противостояния дронам. Станции разведки через оперативного дежурного передали командиру информацию о коридорах пролета БПЛА. Тот принял решение о размещении мобильных групп на пути следования беспилотников. В одной из таких групп был и Амур со своей самодельной зениткой. Группа заняла огневую позицию, ориентируясь на звук, издаваемый дронами. Цели бойцы определяли с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, после чего подсвечивали их прожекторами. Тогда Амур провел прицельный и сосредоточенный огонь из спаренных пулеметов — и сбитые им дроны либо взрывались в воздухе, либо падали подбитыми на землю.