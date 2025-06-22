Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за час уничтожили семь украинских БПЛА над югом России

Дроны были сбиты в Волгоградской, Астраханской и в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны России за один час ликвидировали семь украинских беспилотников в южной части страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл 22 июня с 20:00 до 21:00 по московскому времени. В течение этого периода силы ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, направленные со стороны Украины.

Четыре дрона были сбиты над Волгоградской областью, два — над Астраханской, и ещё один — в воздушном пространстве Ростовской области.

Ранее стало известно о ликвидации 23 украинских дронов в небе над регионами РФ. Их сбили за вечер.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше