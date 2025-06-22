Силы ПВО за час уничтожили семь украинских БПЛА над югом России

Средства противовоздушной обороны России за один час ликвидировали семь украинских беспилотников в южной части страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл 22 июня с 20:00 до 21:00 по московскому времени. В течение этого периода силы ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, направленные со стороны Украины.
Четыре дрона были сбиты над Волгоградской областью, два — над Астраханской, и ещё один — в воздушном пространстве Ростовской области.
Ранее стало известно о ликвидации 23 украинских дронов в небе над регионами РФ. Их сбили за вечер.
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