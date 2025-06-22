Коллега Зубкова рассказал, как владелец парка взаимодействовал с напавшими на него львами

Собеседник издания отметил, что значительная часть хищных животных появляется на свет непосредственно в «Тайгане» и с самого рождения знакома с владельцем парка, поскольку он уделяет им большое внимание. По достижении определенного возраста Зубков выпускает этих зверей на просторы саванны.