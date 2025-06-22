Коллега Зубкова рассказал, как владелец парка взаимодействовал с напавшими на него львами

Лев напал на владельца парка львов «Тайган» в Крыму Олега Зубкова.
Олег Зубков, владеющий крымским парком львов «Тайган» и получивший травмы в результате нападения льва, всегда относился к этим животным с особой теплотой. Об этом сообщил директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура, являющийся коллегой пострадавшего.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛев напал на директора парка «Тайган» в Крыму: что известно о состоянии Зубкова.
«[Зубков к животным] заходит, общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры», — сообщил Вашура «Известиям».
Собеседник издания отметил, что значительная часть хищных животных появляется на свет непосредственно в «Тайгане» и с самого рождения знакома с владельцем парка, поскольку он уделяет им большое внимание. По достижении определенного возраста Зубков выпускает этих зверей на просторы саванны.
Как ранее писало URA.RU, во время кормления хищных животных на Олега Зубкова напал лев, причинив ему серьезные травмы. Директору сафари-парка удалось покинуть вольер. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.