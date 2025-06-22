Директор зоопарка Вашура: Зубков общался со львами как с детьми

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, относился к хищникам, как к детям. Об этом 22 июня изданию рассказал директор зоопарка в Мариуполе Савелий Вашура, коллега Зубкова.
— (Зубков к животным — прим. «ВМ») заходит, общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры, — сообщил Вашура.
Он пояснил, что многие хищники рождаются в «Тайгане» и знакомы с Зубковым с детства, так как он проводит с ними много времени. Вырастая, зверей выпускают в саванну, передает издание «Известия».
О самом нападении стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови, на место для госпитализации пострадавшего прилетел вертолет санавиации.
Позже в Следственном комитете Крыма и Севастополя сообщили о состоянии Зубкова после нападения.