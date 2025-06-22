Двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей

Авария произошла 22 июня в Речицком районе Гомельщины на участке дороги Н-4279 «Брагин — Холмеч» около 20.30. За рулем «Дэу Ланос» была 31-летняя водитель. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, затем опрокинулся и загорелся.