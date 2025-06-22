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Двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей

Двое взрослых погибли, а дети пострадали в ДТП с загоревшимся авто под Речицей.

Источник: Комсомольская правда

Двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 22 июня в Речицком районе Гомельщины на участке дороги Н-4279 «Брагин — Холмеч» около 20.30. За рулем «Дэу Ланос» была 31-летняя водитель. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, затем опрокинулся и загорелся.

Милиция сообщает, что водитель погибла от полученных в результате аварии травм на месте. 41-летний мужчина на пассажирском месте умер в больнице. Находившиеся в машине дети — 14-летняя девочка и 12-летний мальчик — были госпитализированы.

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