МАГАТЭ сообщило о разрушениях на ядерных объектах Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей готовности незамедлительно отправиться в Иран для проведения переговоров со всеми заинтересованными сторонами, направленных на обеспечение защиты и сохранности иранских ядерных объектов. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе Тегерана в связи с ударами со стороны США, подчеркнул, что Москва категорически осуждает удары США по территории Ирана.