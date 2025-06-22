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МАГАТЭ сообщило о разрушениях на ядерных объектах Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало повреждения на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе после ночных ударов, нанесенных США. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте организации. По данным МАГАТЭ, радиационный фон за пределами предприятий остался в пределах нормы.

Гросси заявил о готовности срочно выехать в Иран.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало повреждения на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе после ночных ударов, нанесенных США. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте организации. По данным МАГАТЭ, радиационный фон за пределами предприятий остался в пределах нормы.

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США… На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в релизе агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей готовности незамедлительно отправиться в Иран для проведения переговоров со всеми заинтересованными сторонами, направленных на обеспечение защиты и сохранности иранских ядерных объектов. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе Тегерана в связи с ударами со стороны США, подчеркнул, что Москва категорически осуждает удары США по территории Ирана.

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