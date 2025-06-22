Захарова призвала Вэнса не говорить от лица России и Китая

«Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. Всем, кто делает заявления от имени, но без поручения, наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого», — отметила Захарова в своем telegram-канале. Она также призвала Вашингтон отказаться от поставок ракет Украине и от милитаризации Тайваня, назвав эти действия примерами недопустимого вмешательства.