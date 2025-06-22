Китай обвинил США в нарушении Устава ООН после атаки иранских объектов

Китай требует созыва Генассамблеи ООН.
Атаки США по ядерным объектам Ирана являются нарушением международного права. Об этом постпред Китая при ООН Фу Цун на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
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«Действия США серьезно нарушают цели и принципы Устава ООН и международного права, а также и суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана», — сказал Цун и призвал к немедленному прекращению огня.
Заявление прозвучало после серии авиаударов ВВС США по ядерным объектам Ирана, которые Вашингтон назвал «превентивными мерами». В ответ Тегеран пообещал «жесткий ответ» на действия американской стороны.
Ранее URA.RU рассказывало, что совбез ООН собрался по требованию России и Китая для обсуждения эскалации конфликта. Представитель России при ООН Василий Небензя решительно осудил удары США по Ирану. Он назвал их «безответственными и провокационными». Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку. В МИД Ирана удары США по ядерным объектам назвали началом войны, пишет RT.