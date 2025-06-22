Китай обвинил США в нарушении Устава ООН после атаки иранских объектов

Ранее URA.RU рассказывало, что совбез ООН собрался по требованию России и Китая для обсуждения эскалации конфликта. Представитель России при ООН Василий Небензя решительно осудил удары США по Ирану. Он назвал их «безответственными и провокационными». Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку. В МИД Ирана удары США по ядерным объектам назвали началом войны, пишет RT.