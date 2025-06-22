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Эдгард Запашный: помощница Олега Зубкова отогнала от него разъяренного льва

Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный выразил мнение по поводу инцидента в белогорском сафари-парке «Тайган», где лев напал на его владельца Олега Зубкова.

По словам дрессировщика, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Он также отметил, что жизнь Зубкову удалось спасти благодаря оперативным действиям помощницы, которая сумела отогнать хищника.

Ранее стало известно, что директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков получил серьёзные травмы в результате нападения льва. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что врачи санитарной авиации приняли решение провести операцию директору сафари-парка в Белогорске.