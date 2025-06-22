Американский журналист Фази призвал Каллас замолчать после слов об Иране

«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал обозреватель в Х. Таким образом он прокомментировал слова Каи Каллас о том, что появление у Ирана ядерного оружия якобы станет вызовом для всего мира.