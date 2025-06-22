Каллас призвала избежать эскалации конфликта вокруг Ирана.
Западные политики создают угрозу международной безопасности. Такое реакцию высказал американский журналист Томас Фази на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о недопустимости разработки Ираном ядерного оружия.
«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал обозреватель в Х. Таким образом он прокомментировал слова Каи Каллас о том, что появление у Ирана ядерного оружия якобы станет вызовом для всего мира.
Кая Каллас подчеркнула, что предоставление Ирану шанса на создание ядерного оружия представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности. По словам главы европейской дипломатии, участники иранского конфликта должны проявить сдержанность, отступить от дальнейшей эскалации и возобновить переговорный процесс, передает RT.