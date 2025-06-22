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Мужчина и подросток пострадали в Белгородчине при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атаки украинского беспилотника на автомобиль на участке дороги Уразово — Борки Валуйского округа.

Источник: Life.ru

В результате удара ВСУ пострадали водитель машины и 16-летний пассажир, которые самостоятельно обратились в Валуйскую центральную районную больницу. У водителя диагностировали ушибленную рану головы, а у подростка — сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

До этого Гладков заявил, что атаки со стороны ВСУ на Белгородскую область продолжаются. В селе Ржевка Шебекинского округа один из FPV-дронов нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи, в результате чего пострадали врач, фельдшер и водитель.

Ранее Life.ru писал, что при атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадала семейная пара. Украинские войска нанесли удар беспилотником по движущемуся автомобилю.