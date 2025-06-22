Мужчина и подросток пострадали в Белгородчине при атаке дрона ВСУ на автомобиль

До этого Гладков заявил, что атаки со стороны ВСУ на Белгородскую область продолжаются. В селе Ржевка Шебекинского округа один из FPV-дронов нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи, в результате чего пострадали врач, фельдшер и водитель.