Мужчина и подросток пострадали в Белгородчине при атаке дрона ВСУ на автомобиль

В результате удара ВСУ пострадали водитель машины и 16-летний пассажир, которые самостоятельно обратились в Валуйскую центральную районную больницу. У водителя диагностировали ушибленную рану головы, а у подростка — сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.
До этого Гладков заявил, что атаки со стороны ВСУ на Белгородскую область продолжаются. В селе Ржевка Шебекинского округа один из FPV-дронов нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи, в результате чего пострадали врач, фельдшер и водитель.
Ранее Life.ru писал, что при атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадала семейная пара. Украинские войска нанесли удар беспилотником по движущемуся автомобилю.