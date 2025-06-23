Сырский создал спецгруппу для обороны Сум после слов Путина

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Москва не ставит перед собой цель взять под контроль город Сумы, однако не исключает такой сценарий в будущем. Глава государства пояснил, что действия российских вооруженных сил на территории Сумской области определяются динамикой развития вооруженного противостояния. По словам Путина, глубина созданной в регионе зоны безопасности варьируется от восьми до двенадцати километров, напоминает RT.