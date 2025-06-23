Директора крымского парка «Тайган» оперируют после нападения льва

В крымском парке львов «Тайган» вечером 22 июня произошло нападение льва на человека. Пострадавший — директор парка Олег Зубков.
Сообщалось, что лев набросился на Зубкова во время кормления животных в сафари-парке. Он сам смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание. Директор получил множественные травмы и был доставлен в реанимацию. Сообщалось, что его должны были поместить в больницу имени Н. А. Семашко, расположенную в Симферополе.
Позже появилась информация, что Зубкова оперируют на месте, в Белогорске, так как медики из-за его тяжелого состояния решили не перевозить пострадавшего.
Следственный комитет начал проверку по факту нападения хищника на человека, а прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.
Позже дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о состоянии пострадавшего в результате нападения льва владельца парка «Тайган» Олега Зубкова. По словам представителя цирковой династии, директор сафари-парка сейчас находится в тяжелом состоянии — лев порвал ему трахею, Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Также Запашный рассказал, что помощница Зубкова отогнала от директора разъяренного льва, чем фактически спасла ему жизнь. Подробности здесь на KP.RU.
Это не первый случай нападения львов в «Тайгане»: 16 октября прошлого года здесь случилась жуткая трагедия: две львицы и лев, привезенные из Мариуполя, растерзали сотрудницу зоопарка. Леокадия Перевалова решила навести порядок в вольере, но почему-то заслонка, которая изолирует хищников от людей, была поднята. Подробности читайте здесь на KP.RU.
О том, как в 2022 году в Херсоне из-под обстрелов удалось эвакуировать 18 особей и перевезти их в «Тайган», читайте здесь на KP.RU. Их транспортировкой на полуостров Олег Зубков занимался лично. Среди эвакуированных животных были волки, ламы, орлы, еноты.
Ранее сообщалось, как в Нигерии смотритель, имеющий 35 лет опыта, позвал друзей, чтобы те посмотрели на кормление хищников. Он принес льву еду и оставил вольер открытым, лев набросился на человека и растерзал его.