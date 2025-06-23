Директора крымского парка «Тайган» оперируют после нападения льва

Сообщалось, что лев набросился на Зубкова во время кормления животных в сафари-парке. Он сам смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание. Директор получил множественные травмы и был доставлен в реанимацию. Сообщалось, что его должны были поместить в больницу имени Н. А. Семашко, расположенную в Симферополе.