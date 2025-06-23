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Врач рассказал о состоянии директора парка «Тайган» в Крыму

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние директора парка «Тайган» после нападения на него льва в Крыму, угрозы жизни нет, сообщил работающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой.

Источник: © РИА Новости

Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка «Тайган» Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка.

«Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов “Тайган” на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает», — написал врач в Telegram-канале.

Он добавил, что родные и близкие Зубкова находятся с ним в больнице.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.