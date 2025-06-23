Трамп допустил возможность смены власти в Иране

В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли авиационные удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана, столицей которого является Тегеран, охарактеризовали эти действия как начало «опасной войны» и подчеркнули свою готовность ответить асимметрично. В Вашингтоне принимают меры предосторожности в ожидании возможных ответных действий со стороны Ирана после нанесения ударов по его ядерной инфраструктуре. Развитие ситуации вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества, отмечается резкая эскалация напряженности в регионе. О реакции других стран читайте в материале URA.RU.