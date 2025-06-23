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Трамп допустил возможность смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране, если нынешнее руководство страны не сможет добиться значимых перемен. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа нынешний режим в Иране не способен сделать страну великой.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране, если нынешнее руководство страны не сможет добиться значимых перемен. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

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«Использовать термин “смена режима” неполиткорректно, но если нынешний иранский режим не может вернуть Ирану былое величие, почему бы не быть смене режима?» — отметил Трамп в своем сообщении. По его мнению, действующее правительство Ирана не справляется с задачей по восстановлению позиций страны на мировой арене.

В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли авиационные удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана, столицей которого является Тегеран, охарактеризовали эти действия как начало «опасной войны» и подчеркнули свою готовность ответить асимметрично. В Вашингтоне принимают меры предосторожности в ожидании возможных ответных действий со стороны Ирана после нанесения ударов по его ядерной инфраструктуре. Развитие ситуации вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества, отмечается резкая эскалация напряженности в регионе. О реакции других стран читайте в материале URA.RU.

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