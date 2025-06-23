В ДТП с маршруткой и «Мерседесом» в центре Воронежа пострадали 15-летний подросток и двое взрослых

— По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили три пассажира маршрутного автобуса, среди которых пятнадцатилетний подросток. В настоящее время на месте происшесвия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.