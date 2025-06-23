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В ДТП с маршруткой и «Мерседесом» в центре Воронежа пострадали 15-летний подросток и двое взрослых

В аварии с центре Воронежа пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения транспортных средств в центре Воронежа вечером 22 июня. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, резонансная авария произошла примерно в 22.10 на проспекте Революции, 29.

По предварительным данным дорожной полиции, 36-летний водитель «Мерседеса», следовавший по проспекту Революции в направлении кинотеатра «Пролетарий», при совершении разворота не предоставил преимущество в движении встречной маршрутке и столкнулся с ней, в итоге «Газель» перевернулась.

— По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили три пассажира маршрутного автобуса, среди которых пятнадцатилетний подросток. В настоящее время на месте происшесвия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Ход проверки взяла под контроль прокуратура.